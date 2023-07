DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) zieht am Nachmittag an

DHL Group (ex Deutsche Post) im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von DHL Group (ex Deutsche Post). Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,7 Prozent auf 46,82 EUR zu.

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) legte um 15:53 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,7 Prozent auf 46,82 EUR. Der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 46,90 EUR zu. Bei 45,75 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.324.070 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 46,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 27.07.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ist somit 0,16 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 29.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,68 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit noch 36,62 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 49,28 EUR.

Am 03.05.2023 legte DHL Group (ex Deutsche Post) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. DHL Group (ex Deutsche Post) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,75 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,08 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 20.918,00 EUR – eine Minderung von 7,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 22.593,00 EUR eingefahren.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz für Q2 2023 wird am 01.08.2023 erwartet. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 01.08.2024 erwartet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) ein EPS in Höhe von 3,44 EUR in den Büchern stehen haben wird.

