DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Freitagmittag höher

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von DHL Group (ex Deutsche Post). Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 36,59 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 36,59 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bisher bei 36,73 EUR. Bei 36,28 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 336.142 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Am 31.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 47,05 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit noch 28,57 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 34,09 EUR. Dieser Wert wurde am 20.12.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 7,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 50,36 EUR.

Am 01.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,80 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 16,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 20.094,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 24.029,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 08.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2024 erwartet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,52 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belaufen.

