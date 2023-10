DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Freitagvormittag mit positiven Vorzeichen

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Im XETRA-Handel gewannen die DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 36,50 EUR. Bei 36,50 EUR erreichte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 36,28 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 59.532 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Am 31.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,05 EUR an. Derzeit notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie damit 22,43 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 20.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 34,09 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,60 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 50,36 EUR für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie aus.

Am 01.08.2023 hat DHL Group (ex Deutsche Post) die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,80 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,17 EUR je Aktie in den Büchern standen. DHL Group (ex Deutsche Post) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 20.094,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 16,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24.029,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

DHL Group (ex Deutsche Post) wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 vorlegen. Die Veröffentlichung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 05.11.2024.

Experten taxieren den DHL Group (ex Deutsche Post)-Gewinn für das Jahr 2024 auf 3,52 EUR je Aktie.

