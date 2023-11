DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) steigt am Montagnachmittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 42,00 EUR zu.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 42,00 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 42,32 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 41,54 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien beläuft sich auf 1.024.288 Stück.

Bei 47,05 EUR erreichte der Titel am 31.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie somit 10,72 Prozent niedriger. Bei 34,09 EUR fiel das Papier am 20.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,85 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 47,41 EUR.

DHL Group (ex Deutsche Post) ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,68 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,01 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 19.398,00 EUR – das entspricht einem Minus von 19,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24.038,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 06.03.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 05.03.2025.

In der DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 3,17 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

