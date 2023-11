DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) schiebt sich am Vormittag vor

Kursentwicklung

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 42,02 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiere um 09:06 Uhr 0,9 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie sogar auf 42,06 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 41,54 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 126.966 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Am 31.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 47,05 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 11,97 Prozent Plus fehlen der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.12.2022 bei 34,09 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 18,87 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 47,41 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte DHL Group (ex Deutsche Post) am 08.11.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,68 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,01 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat DHL Group (ex Deutsche Post) 19.398,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 19,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 24.038,00 EUR umgesetzt worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 06.03.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 05.03.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 3,17 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

