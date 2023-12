DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittag mit Kursabschlägen

Blick auf DHL Group (ex Deutsche Post)-Kurs

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 45,06 EUR abwärts.

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 45,06 EUR abwärts. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie gab in der Spitze bis auf 44,84 EUR nach. Mit einem Wert von 44,99 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien beläuft sich auf 282.547 Stück.

Bei 47,05 EUR erreichte der Titel am 31.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Kursplus von 4,41 Prozent wieder erreichen. Bei 34,89 EUR erreichte der Anteilsschein am 29.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,58 Prozent unter dem aktuellen Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 47,00 EUR an.

Am 08.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. DHL Group (ex Deutsche Post) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,68 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,01 EUR je Aktie gewesen. Mit einem Umsatz von 19.398,00 EUR, gegenüber 24.038,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 19,30 Prozent präsentiert.

DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 06.03.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 05.03.2025.

Experten taxieren den DHL Group (ex Deutsche Post)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,17 EUR je Aktie.

