DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittwochnachmittag schwächer

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 45,01 EUR ab.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 45,01 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 44,84 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 44,99 EUR. Bisher wurden via XETRA 430.913 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 31.07.2023 auf bis zu 47,05 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie damit 4,34 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 29.12.2022 auf bis zu 34,89 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 22,49 Prozent könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 47,00 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie an.

Am 08.11.2023 hat DHL Group (ex Deutsche Post) die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,68 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei DHL Group (ex Deutsche Post) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,01 EUR in den Büchern gestanden. DHL Group (ex Deutsche Post) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 19.398,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 19,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24.038,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.03.2024 erfolgen. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 05.03.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2023 3,17 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

DAX 40-Titel DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor 10 Jahren verdient

Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 nachmittags auf grünem Terrain

Schwache Performance in Europa: STOXX 50 beginnt die Sitzung im Minus