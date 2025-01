DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: Anleger schicken DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittag ins Plus

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Im XETRA-Handel gewannen die DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 36,23 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 36,31 EUR. Bei 35,78 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 409.010 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 45,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.01.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,02 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 14.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 33,03 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,83 Prozent unter dem aktuellen Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR an DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,86 EUR. Analysten bewerten die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im Durchschnitt mit 40,50 EUR.

Am 05.11.2024 hat DHL Group (ex Deutsche Post) die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,64 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,68 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 20,59 Mrd. EUR gegenüber 19,40 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 06.03.2025 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 05.03.2026 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,81 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

