DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittwochmittag im Aufwind

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 43,05 EUR.

Um 11:49 Uhr ging es für das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 43,05 EUR. In der Spitze gewann die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 43,25 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 42,88 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 418.030 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 01.08.2023 auf bis zu 47,05 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 9,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 36,04 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 16,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR an DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,86 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 48,29 EUR für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte DHL Group (ex Deutsche Post) am 08.11.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,68 EUR. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 1,01 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 19.398,00 EUR – eine Minderung von 19,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 24.038,00 EUR eingefahren.

Am 06.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 05.03.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 3,15 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

