DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) zeigt sich am Nachmittag freundlich

So bewegt sich DHL Group (ex Deutsche Post)

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 43,01 EUR zu.

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 43,01 EUR. Der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 43,25 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 42,88 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 690.355 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Bei 47,05 EUR markierte der Titel am 01.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Kursplus von 9,39 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 36,04 EUR am 27.10.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,21 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,86 EUR. Im Vorjahr erhielten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre 1,85 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wird bei 48,29 EUR angegeben.

Am 08.11.2023 legte DHL Group (ex Deutsche Post) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,68 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,01 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 19,30 Prozent auf 19.398,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 24.038,00 EUR erwirtschaftet worden.

DHL Group (ex Deutsche Post) wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 06.03.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post) rechnen Experten am 05.03.2025.

Experten gehen davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2023 3,15 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

