DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) präsentiert sich am Mittwochvormittag fester

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 43,00 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 43,00 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zog in der Spitze bis auf 43,02 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 42,88 EUR. Der Tagesumsatz der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belief sich zuletzt auf 52.628 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 01.08.2023 auf bis zu 47,05 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Kursplus von 9,41 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 27.10.2023 Kursverluste bis auf 36,04 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Verlust von 16,20 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,86 EUR. Im Vorjahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 1,85 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 48,29 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte DHL Group (ex Deutsche Post) am 08.11.2023. Es stand ein EPS von 0,68 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei DHL Group (ex Deutsche Post) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,01 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat DHL Group (ex Deutsche Post) 19.398,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 19,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 24.038,00 EUR umgesetzt worden.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz für Q4 2023 wird am 06.03.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von DHL Group (ex Deutsche Post) rechnen Experten am 05.03.2025.

In der DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 3,15 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

