DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) schiebt sich am Mittag vor

Notierung im Fokus

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 37,80 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 37,80 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 37,81 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 37,02 EUR. Bisher wurden via XETRA 518.978 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 29.02.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 43,32 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,60 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.01.2025 (33,03 EUR). Abschläge von 12,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,86 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 40,50 EUR.

Am 05.11.2024 legte DHL Group (ex Deutsche Post) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,64 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,68 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat DHL Group (ex Deutsche Post) im vergangenen Quartal 20,59 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 19,40 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 06.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 05.03.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,81 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

DHL-Aktie tiefer: Verdi ruft zu weiteren Streiks auf

DHL-Aktie in Gün: Steuerbehörde in Italien geht offenbar gegen DHL Express vor

STOXX-Handel Euro STOXX 50 fällt schlussendlich zurück