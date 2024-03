DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittag verlustreich

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 40,03 EUR abwärts.

Um 11:48 Uhr rutschte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 40,03 EUR ab. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie sank bis auf 39,30 EUR. Bei 39,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 746.237 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 47,05 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.08.2023). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit noch 17,54 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 36,04 EUR. Mit Abgaben von 9,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,86 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete DHL Group (ex Deutsche Post) 1,85 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 43,91 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie an.

Am 06.03.2024 lud DHL Group (ex Deutsche Post) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,83 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,01 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 10,21 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 21.348,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 23.776,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Am 07.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlicht werden. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte DHL Group (ex Deutsche Post) möglicherweise am 13.05.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass DHL Group (ex Deutsche Post) einen Gewinn von 3,13 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX beginnt Mittwochshandel mit Gewinnen

Minuszeichen in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Handelsstart leichter

Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Mittwochshandels fester