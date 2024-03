DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,7 Prozent auf 39,81 EUR abwärts.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 1,7 Prozent auf 39,81 EUR ab. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie sank bis auf 39,30 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 39,30 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.378.188 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Am 01.08.2023 markierte das Papier bei 47,05 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 18,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 27.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 36,04 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,48 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,85 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,86 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 43,91 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte DHL Group (ex Deutsche Post) am 06.03.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,83 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,01 EUR je Aktie in den Büchern standen. DHL Group (ex Deutsche Post) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 21.348,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 10,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23.776,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 07.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 13.05.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) ein EPS in Höhe von 3,13 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX beginnt Mittwochshandel mit Gewinnen

Minuszeichen in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Handelsstart leichter

Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Mittwochshandels fester