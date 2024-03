DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) gibt am Donnerstagvormittag nach

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 39,87 EUR.

Der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 1,5 Prozent auf 39,87 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 39,30 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 39,30 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 250.832 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.08.2023 bei 47,05 EUR. Mit einem Zuwachs von 18,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 36,04 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,61 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,87 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 43,91 EUR für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte DHL Group (ex Deutsche Post) am 06.03.2024 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,83 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat DHL Group (ex Deutsche Post) im vergangenen Quartal 21.348,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 10,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 23.776,00 EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 07.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 13.05.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 3,13 EUR je Aktie in den DHL Group (ex Deutsche Post)-Büchern.

