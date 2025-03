DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) behauptet sich am Nachmittag

Blick auf DHL Group (ex Deutsche Post)-Kurs

Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 39,98 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:52 Uhr bei der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 39,98 EUR. Den Tageshöchststand markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 40,33 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 39,71 EUR ab. Mit einem Wert von 39,91 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 905.379 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Am 06.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 44,27 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie damit 9,69 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 33,03 EUR fiel das Papier am 14.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,38 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,89 EUR. Im Vorjahr erhielten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre 1,85 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 47,25 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte DHL Group (ex Deutsche Post) am 06.03.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,95 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,83 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 22,70 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 21,35 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 08.05.2025 erwartet. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 30.04.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,12 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

