DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Freitagvormittag gesucht

So entwickelt sich DHL Group (ex Deutsche Post)

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Zuletzt ging es für das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 40,06 EUR.

Um 09:07 Uhr sprang die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 40,06 EUR zu. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zog in der Spitze bis auf 40,06 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 39,91 EUR. Bisher wurden via XETRA 51.768 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.03.2025 markierte das Papier bei 44,27 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 10,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 14.01.2025 Kursverluste bis auf 33,03 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 17,55 Prozent sinken.

DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,89 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 47,25 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte DHL Group (ex Deutsche Post) am 06.03.2025. Das EPS lag bei 0,95 EUR. Im letzten Jahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) einen Gewinn von 0,83 EUR je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,35 Prozent auf 22,70 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 21,35 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

DHL Group (ex Deutsche Post) wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 08.05.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger Experten zufolge am 30.04.2026 werfen.

In der DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,12 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

