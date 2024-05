DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) gewinnt am Mittag an Fahrt

Blick auf DHL Group (ex Deutsche Post)-Kurs

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 39,38 EUR zu.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 39,38 EUR. In der Spitze gewann die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 39,39 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 39,07 EUR. Der Tagesumsatz der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belief sich zuletzt auf 339.676 Aktien.

Am 01.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,05 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 19,46 Prozent Plus fehlen der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 27.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 36,04 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie liegt somit 9,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,87 EUR, nach 1,85 EUR im Jahr 2023. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 43,63 EUR für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte DHL Group (ex Deutsche Post) am 07.05.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,63 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,76 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,19 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 20,25 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20,92 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Am 01.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post) rechnen Experten am 05.08.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,00 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belaufen.

