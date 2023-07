DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) gibt am Mittag ab

Aktie im Blick

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 46,52 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 46,52 EUR abwärts. Bei 46,05 EUR markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 46,50 EUR. Der Tagesumsatz der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belief sich zuletzt auf 374.201 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.07.2023 bei 46,94 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,90 Prozent. Bei einem Wert von 29,68 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.09.2022). Mit einem Abschlag von mindestens 36,20 Prozent könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 49,28 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie aus.

Am 03.05.2023 lud DHL Group (ex Deutsche Post) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,75 EUR, nach 1,08 EUR im Vorjahresvergleich. Mit einem Umsatz von 20.918,00 EUR, gegenüber 22.593,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 7,41 Prozent präsentiert.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 01.08.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 01.08.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 3,44 EUR je Aktie in den DHL Group (ex Deutsche Post)-Büchern.

