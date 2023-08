DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittag mit grünen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von DHL Group (ex Deutsche Post). Im XETRA-Handel gewannen die DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 42,37 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 42,65 EUR. Bei 42,43 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 219.562 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.07.2023 bei 47,05 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,05 Prozent über dem aktuellen Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Bei einem Wert von 29,68 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.09.2022). Das 52-Wochen-Tief könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Verlust von 29,95 Prozent wieder erreichen.

Analysten bewerten die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im Durchschnitt mit 49,14 EUR.

DHL Group (ex Deutsche Post) ließ sich am 01.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,80 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,17 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 20.094,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 16,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DHL Group (ex Deutsche Post) 24.029,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 08.11.2023 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 3,37 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

