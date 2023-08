DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) zeigt sich am Montagnachmittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von DHL Group (ex Deutsche Post). Zuletzt konnte die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 42,66 EUR.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 42,66 EUR zu. Kurzfristig markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 42,77 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 42,43 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 523.039 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Am 31.07.2023 markierte das Papier bei 47,05 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,29 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.09.2022 (29,68 EUR). Der aktuelle Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ist somit 30,43 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 49,14 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie aus.

DHL Group (ex Deutsche Post) ließ sich am 01.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,80 EUR. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 1,17 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat DHL Group (ex Deutsche Post) mit einem Umsatz von insgesamt 20.094,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24.029,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 16,38 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 08.11.2023 terminiert. Die Veröffentlichung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 05.11.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 3,37 EUR je Aktie in den DHL Group (ex Deutsche Post)-Büchern.

