DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) steigt am Montagvormittag

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 42,46 EUR.

Um 09:05 Uhr ging es für das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 42,46 EUR. Der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 42,53 EUR zu. Bei 42,43 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 42.539 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Bei 47,05 EUR markierte der Titel am 31.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Kursplus von 10,80 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 29.09.2022 Kursverluste bis auf 29,68 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Verlust von 30,11 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 49,14 EUR an.

DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlichte am 01.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,80 EUR gegenüber 1,17 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 16,38 Prozent auf 20.094,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 24.029,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 08.11.2023 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 05.11.2024.

Experten taxieren den DHL Group (ex Deutsche Post)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,37 EUR je Aktie.

