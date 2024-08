DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittwochnachmittag höher

Aktie im Fokus

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 38,69 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 38,69 EUR zu. In der Spitze legte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 38,71 EUR zu. Bei 38,49 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 392.503 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 47,03 EUR erreichte der Titel am 14.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,56 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Bei 35,82 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 7,42 Prozent würde die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,86 EUR, nach 1,85 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 41,49 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte DHL Group (ex Deutsche Post) am 01.08.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,64 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte DHL Group (ex Deutsche Post) ein EPS von 0,82 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,71 Prozent auf 20,64 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 20,09 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2024 erfolgen. Schätzungsweise am 06.11.2025 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,96 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

