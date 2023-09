DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Nachmittag mit roter Tendenz

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 37,88 EUR ab.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 37,88 EUR abwärts. In der Spitze fiel die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 37,57 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 37,95 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 929.861 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Am 31.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 47,05 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 24,19 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 29,68 EUR am 29.09.2022. Mit dem aktuellen Kurs notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 27,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 48,43 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie aus.

DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlichte am 01.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. DHL Group (ex Deutsche Post) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,80 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,17 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 16,38 Prozent zurück. Hier wurden 20.094,00 EUR gegenüber 24.029,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 08.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 05.11.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 3,30 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

