DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: Anleger schicken DHL Group (ex Deutsche Post) am Dienstagmittag ins Plus

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 41,88 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 41,88 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bisher bei 41,89 EUR. Bei 41,62 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 394.529 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 47,05 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.07.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,33 Prozent über dem aktuellen Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Bei 34,09 EUR fiel das Papier am 20.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 18,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 47,04 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie aus.

Am 08.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,68 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte DHL Group (ex Deutsche Post) ein EPS von 1,01 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DHL Group (ex Deutsche Post) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 19,30 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 19.398,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 24.038,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 06.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 05.03.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 3,17 EUR fest.

