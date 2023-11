DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: Anleger schicken DHL Group (ex Deutsche Post) am Nachmittag ins Plus

Kursverlauf

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 42,05 EUR.

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 42,05 EUR. Bei 42,11 EUR markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 41,62 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 735.605 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.07.2023 bei 47,05 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,89 Prozent hinzugewinnen. Am 20.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 34,09 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 18,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wird bei 47,04 EUR angegeben.

Am 08.11.2023 äußerte sich DHL Group (ex Deutsche Post) zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,68 EUR, nach 1,01 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 19.398,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 19,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 24.038,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.03.2024 veröffentlicht. Am 05.03.2025 wird DHL Group (ex Deutsche Post) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2023 3,17 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

