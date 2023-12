DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) verzeichnet am Mittag kaum Ausschläge

Notierung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 44,91 EUR.

Mit einem Kurs von 44,91 EUR zeigte sich die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im XETRA-Handel um 11:48 Uhr kaum verändert. In der Spitze gewann die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 45,19 EUR. Zwischenzeitlich weitete die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 44,89 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 45,09 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 319.012 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Am 31.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 47,05 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit noch 4,75 Prozent Luft nach oben. Bei 34,89 EUR fiel das Papier am 29.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,32 Prozent unter dem aktuellen Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 47,00 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte DHL Group (ex Deutsche Post) am 08.11.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,68 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte DHL Group (ex Deutsche Post) ein EPS von 1,01 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 19.398,00 EUR – das entspricht einem Minus von 19,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24.038,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

DHL Group (ex Deutsche Post) wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 06.03.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post) rechnen Experten am 05.03.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 3,17 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

