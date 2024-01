DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittag mit Einbußen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,1 Prozent auf 44,85 EUR ab.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 1,1 Prozent auf 44,85 EUR ab. In der Spitze fiel die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 44,79 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 45,27 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 447.803 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 47,05 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.07.2023 erreicht. Gewinne von 4,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 26.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 36,04 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,65 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wird bei 47,00 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte DHL Group (ex Deutsche Post) am 08.11.2023 vor. Das EPS wurde auf 0,68 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 19.398,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 19,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DHL Group (ex Deutsche Post) 24.038,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz für Q4 2023 wird am 06.03.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von DHL Group (ex Deutsche Post) rechnen Experten am 05.03.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 3,15 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich im Aufwind

Donnerstagshandel in Europa: Zum Ende des Donnerstagshandels Pluszeichen im STOXX 50

Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich in der Gewinnzone