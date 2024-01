DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: Anleger schicken DHL Group (ex Deutsche Post) am Vormittag auf rotes Terrain

DHL Group (ex Deutsche Post) im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 45,03 EUR abwärts.

Um 09:06 Uhr fiel die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 45,03 EUR ab. Bei 45,03 EUR markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 45,27 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 61.810 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (47,05 EUR) erklomm das Papier am 31.07.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,49 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 26.10.2023 auf bis zu 36,04 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit noch 19,97 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 47,00 EUR an.

Am 08.11.2023 hat DHL Group (ex Deutsche Post) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,68 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DHL Group (ex Deutsche Post) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 19,30 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 19.398,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 24.038,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 06.03.2024 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von DHL Group (ex Deutsche Post) rechnen Experten am 05.03.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 3,15 EUR je Aktie in den DHL Group (ex Deutsche Post)-Büchern.

