DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittag im Plus

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Im XETRA-Handel gewannen die DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiere um 11:49 Uhr 0,2 Prozent. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 36,36 EUR. Mit einem Wert von 36,13 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 235.061 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.01.2024 bei 44,99 EUR. Der derzeitige Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie liegt somit 19,55 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 33,03 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 8,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 erhielten DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,85 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,86 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 40,50 EUR.

Am 05.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,64 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,68 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DHL Group (ex Deutsche Post) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,16 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 20,59 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 19,40 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.03.2025 terminiert. DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 05.03.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,81 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

