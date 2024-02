DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittag tiefer

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 43,07 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:47 Uhr 0,3 Prozent auf 43,07 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bisher bei 43,04 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 43,32 EUR. Bisher wurden via XETRA 254.687 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.08.2023 bei 47,05 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,24 Prozent könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.10.2023 (36,04 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,32 Prozent.

Nachdem im Jahr 2022 1,85 EUR an DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,86 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 48,29 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte DHL Group (ex Deutsche Post) am 08.11.2023 vor. Das EPS wurde auf 0,68 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 19,30 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 19.398,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 24.038,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.03.2024 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 05.03.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 3,15 EUR je Aktie in den DHL Group (ex Deutsche Post)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

