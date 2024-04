DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Montagnachmittag gesucht

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von DHL Group (ex Deutsche Post). Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 38,88 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,1 Prozent auf 38,88 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 39,10 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 39,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 654.052 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 47,05 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.08.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 21,00 Prozent zulegen. Am 27.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 36,04 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,32 Prozent unter dem aktuellen Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,85 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,86 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 43,91 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte DHL Group (ex Deutsche Post) am 06.03.2024. Es stand ein EPS von 0,83 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei DHL Group (ex Deutsche Post) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,01 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 10,21 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 21,35 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 23,78 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Am 07.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 08.05.2025 präsentieren.

In der DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 3,06 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Freitagshandel in Europa: Letztendlich Pluszeichen im Euro STOXX 50

Börse Europa: STOXX 50 verbucht zum Ende des Freitagshandels Zuschläge

Börse Europa in Grün: Anleger lassen STOXX 50 am Nachmittag steigen