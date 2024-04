DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) zeigt sich am Montagvormittag freundlich

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Im XETRA-Handel gewannen die DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 39,05 EUR. Zwischenzeitlich stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie sogar auf 39,10 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 39,00 EUR. Der Tagesumsatz der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belief sich zuletzt auf 55.594 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.08.2023 bei 47,05 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,47 Prozent. Bei einem Wert von 36,04 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2023). Mit dem aktuellen Kurs notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 8,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,86 EUR. Im Vorjahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 1,85 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 43,91 EUR an.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte DHL Group (ex Deutsche Post) am 06.03.2024. Es stand ein EPS von 0,83 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei DHL Group (ex Deutsche Post) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,01 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DHL Group (ex Deutsche Post) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 10,21 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 21,35 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 23,78 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 07.05.2024 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 08.05.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 3,06 EUR je Aktie in den DHL Group (ex Deutsche Post)-Büchern.

