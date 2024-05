DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) verzeichnet am Nachmittag Verluste

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 38,62 EUR ab.

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,5 Prozent auf 38,62 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ging bis auf 38,44 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 38,93 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 996.203 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Am 01.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,05 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit noch 21,82 Prozent Luft nach oben. Bei 36,04 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit noch 6,69 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,87 EUR. Im Vorjahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 1,85 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 43,63 EUR.

Am 07.05.2024 hat DHL Group (ex Deutsche Post) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,63 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,76 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 20,92 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 20,25 Mrd. EUR.

DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 01.08.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 05.08.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass DHL Group (ex Deutsche Post) einen Gewinn von 3,00 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Börse Europa in Rot: STOXX 50 liegt letztendlich im Minus

Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 sackt schlussendlich ab

Schwache Performance in Europa: STOXX 50 liegt am Nachmittag im Minus