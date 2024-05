DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Vormittag mit Kurseinbußen

Aktie im Blick

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 38,91 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie musste um 09:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 38,91 EUR abwärts. Der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 38,91 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 38,93 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien beläuft sich auf 70.095 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 01.08.2023 auf bis zu 47,05 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie somit 17,29 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.10.2023 (36,04 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,39 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,87 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete DHL Group (ex Deutsche Post) 1,85 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 43,63 EUR.

Am 07.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,63 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,76 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 20,25 Mrd. EUR – eine Minderung von 3,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 20,92 Mrd. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 01.08.2024 vorlegen. DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 05.08.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 3,00 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

