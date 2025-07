DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) gewinnt am Dienstagvormittag an Fahrt

Notierung im Blick

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 41,08 EUR.

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 41,08 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bisher bei 41,13 EUR. Mit einem Wert von 41,05 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 29.503 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 44,27 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2025). 7,77 Prozent Plus fehlen der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 30,96 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,63 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,86 EUR. Im Vorjahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 1,85 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 45,00 EUR für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte DHL Group (ex Deutsche Post) am 30.04.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,63 EUR. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 0,63 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat DHL Group (ex Deutsche Post) im vergangenen Quartal 20,81 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 20,25 Mrd. EUR umsetzen können.

DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 05.08.2025 präsentieren. DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 05.08.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) ein EPS in Höhe von 3,04 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

DAX 40-Wert DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DHL Group (ex Deutsche Post)-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

DHL-Aktie: DHL-Aktie: Fitch bestätigt "A-" Rating mit stabilem Ausblick

DAX 40-Papier DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DHL Group (ex Deutsche Post)-Investment von vor 3 Jahren verdient