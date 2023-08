DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittag nahe Nulllinie

Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zeigt am Dienstagmittag wenig Änderung. Kaum Ausschläge verzeichnete die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 42,73 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bewegte sich um 11:48 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 42,73 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 42,93 EUR. In der Spitze fiel die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 42,55 EUR. Bei 42,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 186.741 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Am 31.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,05 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 10,11 Prozent zulegen. Bei 29,68 EUR erreichte der Anteilsschein am 29.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 30,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 49,14 EUR an.

DHL Group (ex Deutsche Post) gewährte am 01.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,80 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,17 EUR je Aktie in den Büchern standen. Mit einem Umsatz von 20.094,00 EUR, gegenüber 24.029,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 16,38 Prozent präsentiert.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von DHL Group (ex Deutsche Post) wird am 08.11.2023 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 05.11.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 3,37 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

