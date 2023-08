DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) kommt am Nachmittag kaum vom Fleck

So entwickelt sich DHL Group (ex Deutsche Post)

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Mit einem Wert von 42,72 EUR bewegte sich die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Zum Vortag unverändert notierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie um 15:52 Uhr im XETRA-Handel bei 42,72 EUR. In der Spitze gewann die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 42,93 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bisher bei 42,50 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 42,80 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien beläuft sich auf 497.541 Stück.

Am 31.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 47,05 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie 10,12 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.09.2022 bei 29,68 EUR. Mit einem Kursverlust von 30,54 Prozent würde die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 49,14 EUR.

DHL Group (ex Deutsche Post) ließ sich am 01.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,80 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 1,17 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 20.094,00 EUR – eine Minderung von 16,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 24.029,00 EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 08.11.2023 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2024 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2023 3,37 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

