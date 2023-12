DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) zeigt sich am Mittag gestärkt

Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 45,00 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiere um 11:48 Uhr 0,7 Prozent. Bei 45,14 EUR markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 44,98 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 249.271 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 47,05 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.07.2023 erreicht. 4,54 Prozent Plus fehlen der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 34,89 EUR ab. Der aktuelle Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ist somit 22,48 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 47,00 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte DHL Group (ex Deutsche Post) am 08.11.2023 vor. Das EPS wurde auf 0,68 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 1,01 EUR je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat DHL Group (ex Deutsche Post) 19.398,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 19,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 24.038,00 EUR umgesetzt worden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 06.03.2024 präsentieren. Am 05.03.2025 wird DHL Group (ex Deutsche Post) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2023 3,17 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

