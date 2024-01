DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: Anleger schicken DHL Group (ex Deutsche Post) am Dienstagmittag auf rotes Terrain

Kursverlauf

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 44,52 EUR ab.

Um 11:48 Uhr ging es für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 44,52 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 44,45 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 44,96 EUR. Zuletzt wechselten 384.174 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Am 31.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 47,05 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,67 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.10.2023 (36,04 EUR). Mit einem Kursverlust von 19,06 Prozent würde die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 47,00 EUR für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

DHL Group (ex Deutsche Post) ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,68 EUR, nach 1,01 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 19,30 Prozent zurück. Hier wurden 19.398,00 EUR gegenüber 24.038,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.03.2024 veröffentlicht. Schätzungsweise am 05.03.2025 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem DHL Group (ex Deutsche Post)-Gewinn in Höhe von 3,14 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

