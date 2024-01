DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) fällt am Nachmittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 44,13 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 44,13 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 43,60 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 44,96 EUR. Der Tagesumsatz der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belief sich zuletzt auf 1.958.404 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 31.07.2023 auf bis zu 47,05 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Kursplus von 6,62 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 36,04 EUR. Dieser Wert wurde am 26.10.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,33 Prozent unter dem aktuellen Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 47,00 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie an.

Am 08.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,68 EUR. Im letzten Jahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) einen Gewinn von 1,01 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 19,30 Prozent zurück. Hier wurden 19.398,00 EUR gegenüber 24.038,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 06.03.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 05.03.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 3,14 EUR je Aktie in den DHL Group (ex Deutsche Post)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

STOXX-Handel: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Handelsende fester

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 beendet die Montagssitzung im Plus

Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag in Rot