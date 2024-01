DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Dienstagvormittag mit Abschlägen

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 44,75 EUR ab.

Um 09:06 Uhr rutschte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 44,75 EUR ab. Im Tief verlor die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 44,74 EUR. Bei 44,96 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 31.076 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Am 31.07.2023 markierte das Papier bei 47,05 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 5,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 26.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 36,04 EUR ab. Der aktuelle Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ist somit 19,47 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 47,00 EUR.

Am 08.11.2023 äußerte sich DHL Group (ex Deutsche Post) zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. DHL Group (ex Deutsche Post) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,68 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,01 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 19.398,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 19,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DHL Group (ex Deutsche Post) 24.038,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 06.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 05.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post).

Im Vorfeld schätzen Experten, dass DHL Group (ex Deutsche Post) einen Gewinn von 3,14 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

