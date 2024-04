DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Dienstagmittag mit Kursplus

Aktie im Fokus

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 39,55 EUR.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 39,55 EUR zu. In der Spitze gewann die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 39,67 EUR. Bei 39,25 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belief sich zuletzt auf 759.206 Aktien.

Am 01.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,05 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,95 Prozent hinzugewinnen. Am 27.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 36,04 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 8,89 Prozent könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR an DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,86 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 43,91 EUR aus.

DHL Group (ex Deutsche Post) gewährte am 06.03.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,83 EUR. Im letzten Jahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) einen Gewinn von 1,01 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 10,21 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 23,78 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 21,35 Mrd. EUR.

DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 07.05.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 08.05.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 3,06 EUR je Aktie belaufen.

