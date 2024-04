DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) zieht am Dienstagnachmittag an

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiere zuletzt 1,4 Prozent.

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 39,43 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bisher bei 39,67 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 39,25 EUR. Der Tagesumsatz der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belief sich zuletzt auf 1.265.169 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (47,05 EUR) erklomm das Papier am 01.08.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,31 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 36,04 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit noch 8,61 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,86 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 43,91 EUR an.

Am 06.03.2024 hat DHL Group (ex Deutsche Post) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. DHL Group (ex Deutsche Post) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,83 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,10 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 10,21 Prozent auf 21,35 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 23,78 Mrd. EUR gelegen.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.05.2024 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 08.05.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2024 3,06 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

