DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) tendiert am Dienstagvormittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Zuletzt stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 39,35 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 39,35 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 39,36 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 39,25 EUR. Zuletzt wechselten 96.194 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Am 01.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 47,05 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit noch 19,56 Prozent Luft nach oben. Bei 36,04 EUR fiel das Papier am 27.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 8,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,86 EUR, nach 1,85 EUR im Jahr 2023. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 43,91 EUR.

Am 06.03.2024 hat DHL Group (ex Deutsche Post) die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,83 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 1,01 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 21,35 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 10,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23,78 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 07.05.2024 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 08.05.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) ein EPS in Höhe von 3,06 EUR in den Büchern stehen haben wird.

