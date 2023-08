DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) tendiert am Mittwochnachmittag fester

So bewegt sich DHL Group (ex Deutsche Post)

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von DHL Group (ex Deutsche Post). Zuletzt stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 43,24 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,4 Prozent auf 43,24 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 43,29 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 43,24 EUR. Der Tagesumsatz der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belief sich zuletzt auf 488.719 Aktien.

Am 31.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 47,05 EUR. Derzeit notiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie damit 8,10 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.09.2022 bei 29,68 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 31,36 Prozent könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 49,14 EUR für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Am 01.08.2023 hat DHL Group (ex Deutsche Post) die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,80 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,17 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 16,38 Prozent auf 20.094,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 24.029,00 EUR umgesetzt.

Am 08.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 05.11.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie in Höhe von 3,37 EUR im Jahr 2023 aus.

