DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) reagiert am Mittag positiv

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 36,56 EUR.

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 36,56 EUR. Bei 36,96 EUR markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 36,84 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 298.833 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Bei 47,05 EUR markierte der Titel am 31.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 28,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 20.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 34,09 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Verlust von 6,77 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 50,36 EUR.

Am 01.08.2023 äußerte sich DHL Group (ex Deutsche Post) zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,80 EUR. Im letzten Jahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) einen Gewinn von 1,17 EUR je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat DHL Group (ex Deutsche Post) 20.094,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 16,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 24.029,00 EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 08.11.2023 terminiert. DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 3,52 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX schlussendlich schwächer

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 letztendlich stärker

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 bewegt letztendlich im Plus