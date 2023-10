DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Vormittag gesucht

Aktienentwicklung

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 36,87 EUR zu.

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 36,87 EUR. Kurzfristig markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 36,96 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 36,84 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 46.216 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 47,05 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.07.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Kursplus von 27,60 Prozent wieder erreichen. Am 20.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 34,09 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit noch 7,55 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 50,36 EUR.

Am 01.08.2023 hat DHL Group (ex Deutsche Post) die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,80 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,17 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 20.094,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 16,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 24.029,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 08.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger Experten zufolge am 05.11.2024 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 3,52 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX schlussendlich schwächer

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 letztendlich stärker

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 bewegt letztendlich im Plus