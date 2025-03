DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittag billiger

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Minus bei 39,30 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 39,30 EUR. In der Spitze büßte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 39,08 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 39,40 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 474.122 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 44,27 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit noch 12,65 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.01.2025 (33,03 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,95 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,89 EUR. Im Vorjahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 1,85 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 47,25 EUR aus.

Am 06.03.2025 hat DHL Group (ex Deutsche Post) die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,95 EUR gegenüber 0,83 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 22,70 Mrd. EUR gegenüber 21,35 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 08.05.2025 präsentieren. Am 30.04.2026 wird DHL Group (ex Deutsche Post) schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Experten taxieren den DHL Group (ex Deutsche Post)-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,12 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 fällt am Freitagnachmittag zurück

Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 verliert am Freitagmittag

Investment-Tipp: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie