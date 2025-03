DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Montagnachmittag mit KursVerlusten

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,1 Prozent auf 39,41 EUR ab.

Um 15:52 Uhr rutschte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 39,41 EUR ab. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie sank bis auf 38,97 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 39,40 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.002.593 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 44,27 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 12,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 14.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 33,03 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,19 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,85 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,89 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 47,25 EUR.

Am 06.03.2025 lud DHL Group (ex Deutsche Post) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. In Sachen EPS wurden 0,95 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 0,83 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 22,70 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,35 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Am 08.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 30.04.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,12 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

